Суббота, 29 Сентября 2018 года
07:03:13 МСК

Эстония опровергла помощь Скрипаля в поимке шпионов

Политика

Эстония и без Скрипаля справилась

Таллин, 29 сентября 2018, 05:49 — REGNUM  Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль не имеет никакого отношения к разоблачению шпионов в Эстонии, заявил представитель полиции безопасности страны, сообщает агентство LETA.

«Скрипаль не имеет отношения ни к одному из случаев разоблачения шпионов в Эстонии», — заявил он.

Ранее журнал Focus Online со ссылкой на некий источник заявил, что Скрипаль до 2017 года сотрудничал с разведками четырех стран — членов НАТО. По данным этого журнала, Скрипаль якобы сообщил важные сведения эстонским спецслужбам, которые помогли разоблачить трех «российских шпионов» в Прибалтике.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить