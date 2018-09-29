США грозят Сирии новыми санкциями за отказ выработать новую конституцию

Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Соединенные Штаты могут ввести новые, более жесткие санкции в отношении Сирии, если правительство страны не начнет работу по новой конституции республики, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью Reuters.

«Если режим [президента Сирии Башара] Асада так поступит (откажется работать над новой конституцией — прим. ИА REGNUM ), то мы вправе сделать то, что сделали с Ираном до 2015 года — введем действительно жесткие международные санкции», — заявил он.

Джеффри также добавил, что если Совбез ООН не одобрит американского предложения по санкциям, то их проведут в обход СБ через союзников США в ЕС и государства Азии.

«А затем мы позволим им сделать их жизнь несчастной, насколько это возможно, для этого мертвого режима, и вынудим русских и иранцев, которые ввязались в это, свалить оттуда», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге в рамках Генассамблеи ООН заявил, что военный конфликт в Сирии необходимо заморозить любыми средствами. По его словам, опасным примером эскалации конфликта является инцидент с российским самолетом Ил-20.

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