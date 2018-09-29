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Прокуратура США настаивает на смертной казни для террориста

Политика

Правительство США не возражает

Прокуратура США настаивает на смертной казни для террориста
New York Public Library's
Человек на электрическом стуле (1908)

Нью-Йорк, США, 29 сентября 2018, 05:06 — REGNUM  Прокуратура Соединенных Штатов намерена добиваться смертной казни уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, который обвиняется в совершении теракта, повлекшего гибель восьми человек в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал NBC.

Согласно документам, поданным в 28 сентября, правительство США не против наказания для Саипова в виде смертной казни, если он будет признан виновным на судебном заседании, которое состоится в октябре 2019 года.

Напомним, Сайфулло Саипов является главным подозреваемым по делу о теракте в Нью-Йорке, произошедшем 31 октября 2017 года. По данным следствия, Саипов, управляя пикапом, на большой скорости въехал на велосипедную дорожку и задавил насмерть восемь человек, после чего въехал в школьный автобус, в котором от столкновения пострадали четыре человека.

Правоохранители нашли в фургоне записку, в которой Саипов клянется в верности «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сауфулло Саипов на судебном заседании 28 ноября 2017 года в Манхэттене заявил о своей невиновности.

Читайте ранее в этом сюжете: «Хеллоуин» ИГ* в Нью-Йорке: Саипов назвал себя невиновным

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