Депутата Госдумы удивила критика Матвиенко в адрес мэра Новосибирска

Новосибирск, , 04:53 — REGNUM Новосибирские чиновники продолжают оправдываться за благоустройство города, которое ранее раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть после того, как Матвиенко назвала город «неухоженным», пригласил «тех, кто что-то не увидел в Новосибирске, и готов выступить гидом», отметив, что постарается показать его с хорошей стороны.

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Тем временем, депутаты Государственной думы от Новосибирской области (КПРФ) Вера Ганзя считает, что вопрос благоустройства Новосибирска зависит от финансирования, а это уже вопрос «к исключительно к Валентине Ивановне и Совету Федерации».

«Странно слышать от Валентины Ивановны выводы, основанные на информации полуторагодичной давности. Не знаю, по каким улицам ходила тогда Валентина Ивановна, что сделала именно сейчас такие выводы. Я бываю во многих городах страны. Наш Новосибирск в последние годы становится стильным и выразительным. Я бы сказала, приобретает лицо. А вот средств не хватает. На метро, на благоустройство, на дороги. И это вопрос к исключительно к Валентине Ивановне и Совету Федерации. Так как этот государственный орган должен в первую очередь защищать интересы регионов и муниципалитетов. Как он их защищает, если средств на собственное развитие регионам и муниципалитетам катастрофически не хватает, их полностью вытаскивает федеральный центр, да и долги зашкаливают. Может быть, решение проблем Новосибирска и других территорий надо рассматривать в этой плоскости?» — написала Ганзя на своей странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Совета ФедерацииВалентина Матвиенко во время пленарного заседания в ходе «правительственного часа» на тему комфортной городской среды раскритиковала власти Новосибирска за «неухоженный» город.

По её мнению, если мэр «взялся за гуж — занимайся хозяйственной деятельностью, приведи в порядок». Валентина Матвиенко подчеркнула, что у городских властей один вопрос: «у нас нет денег, у нас нет денег». Но, по её мнению, с деньгами любой сможет, но нужно думать, «как организовать работу с привлечением управляющих компаний».

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