Нью-Йорк, США, , 05:00 — REGNUM Дальнейшие провокации с химоружием в Сирии недопустимы, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на 73-й Генассамблее ООН.

Отмечая давление западных стран на неугодные правительства, такие как руководство Сирии, Лавров сравнил эти методы с расправой над Югославией, Ливией, Ираком. Он напомнил о ракетных ударах, которым подверглась Сирия в нарушение международного права.

«Предупреждаем о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химического оружия», — сказал Лавров.

В своем выступлении российский министр напомнил о семилетнем продолжении войны в Сирии.

«Неудавшаяся попытка смены режима извне с опорой на экстремистов чуть было не привела к распаду страны и возникновению на ее месте террористического халифата», — заявил Лавров.

Министр напомнил, что терроризм в Сирии удалось победить благодаря участию российских военных по просьбе Дамаска. Он отметил важную роль Турции и Ирана в политическом урегулировании и напомнил о формировании межсирийского конституционного комитета в Женеве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ларов заявил, что группа стран превратила международную политику в односторонний диктат, из-за которого пострадали десятки стран, в том числе Куба, Ирак, Ливия, Сирия, разрушена Югославия.

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