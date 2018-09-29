Венгрия отреагировала на информацию о переброске украинских войск к границе

Будапешт, , 04:31 — REGNUM Венгрия выражает недоумение сообщениями о переброске войск Украины в Закарпатье к венгерской границе, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщают «Известия».

"Это довольно необычно, что они переводят войска к границе страны — члена НАТО», — заявил он.

По словам Сийярто, Венгрия не понимает, какой смысл имеет для Киева переброска войск в Закарпатье.

Ранее секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Иван Винник заявил, что Будапешт ведет против Киева «гуманитарную агрессию» в Закарпатье, в частности — насаждает свои культурно-языковые ценности и раздает паспорта и гражданство Венгрии. По его словам, Украине необходимо назначить ответственного за противодействие якобы венгерской агрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября прокуратура Закарпасткой области Украины возбудила уголовное дело по статье «государственная измена» за выдачу венгерских паспортов жителям региона.

По мнению прокуратуры, выдача гражданства Венгрии жителям Закарпатья является «умышленным совершением действий, причиняющих вред суверенитету, угрожающих государственной и информационной безопасности страны».

Этому предшествовало появление видео, где некоторые граждане Украины принимали венгерскую присягу, а работники консульства Венгрии рекомендовали им скрывать второе гражданство от киевских властей.

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