Пашинян заявил о необходимости скорейшего проведения досрочных выборов

Ереван, , 04:25 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил o начале переговоров с парламентскими силами и руководства парламента о внеочередных парламентских выборах, которые, по его словам, должны пройти в максимально сжатые сроки. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Пашинян заявил во время прямого эфира в Facebook.

По словам Пашиняна в субботу, 29 сентября, он начнет заниматься этим вопросом. Пашинян надеется, что во время обсуждения этой темы с парламентскими силами будет достигнуто взаимопонимание.

По словам главы армянского правительства, он не будет отдавать предпочтение ни одному из двух возможных сценариев роспуска парламента.

По мнению премьера, актуальность темы связана с тем, что в ходе выборов в Совет старейшин Еревана был поставлен вопрос «за» или «против» внеочередных парламентских выборов.

«Блок «Мой шаг» получил 81 процент голосов, что являет беспрецедентным результатом. Это означает, что общество Армении четко формулирует требование о внеочередных парламентских выборах. Конечно, если будут доводы, этот аргумент не столь полноценный, я думаю, что мы также найдем аргументы, чтобы показать, что это требование намного больше, чем некоторые коллеги представляют», — сказал Пашинян.

По его словам, внеочередные выборы неизбежно должны состояться, и они должны состоятся как можно скорее.

«Почему как можно скорее? По сути, вся международная общественность, потенциальные инвесторы и бизнес-среда считают это важным, чтобы убедиться в том, что могут с уверенностью реализовать среднесрочные программы», — сказал Пашинян.

По его словам, выборы в Совет старейшин Еревана доказали бесповоротность революции и сейчас, когда в поствыборный период страсти поутихли, можно обсудить этот вопрос и найти решения в спокойной обстановке.

Он выразил надежду, что не придется прибегать к выяснению мнения более широких слоев населения, если по этому поводу возникнут какие-то сомнения, так как существующих фактов и доводов более чем достаточно.

«В Армении в максимально короткие сроки, конечно не с бухты-барахты, но как можно скорее должны пройти внеочередные парламентские выборы, чтобы счесть преодоленным постреволюционный период, и развитие страны было бы единственным вопросом повестки без внутриполитических вопросов», — подытожил Пашинян.

После смены власти в Армении в мае этого года в парламенте Армении большинство всё ещё принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении, в то время как правительство сформировала партия «Гражданский договор» Пашиняна, которая имеет в парламенте всего четыре депутата. После того, как в апреле 2018 года Армения перешла на парламентскую форму правления, фактически в стране существует политический кризис.

По действующей Конституции для проведения внеочередных парламентских выборов премьер-министр должен подать в отставку, а затем в случае неизбрания нового премьера два раза подряд Национальное собрание будет распущено силой закона.

Никол Пашинян примерно месяц назад заявил, что в этом случае существует риск выдвижения другого кандидата на пост премьер-министра со стороны РПА. А для роспуска парламента и проведения досрочных выборов без отставки премьер-министра необходимо, чтобы в действующую Конституцию были внесены изменения, что, в свою очередь, предполагает сбор 200 000 подписей, обсуждение вопроса в парламенте и в случае одобрения, выноса вопроса на референдум.

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