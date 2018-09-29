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Лавров: Трампа пригласили в Москву

Политика

Путин получил приглашение от Трампа

Лавров: Трампа пригласили в Москву
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Нью-Йорк, США, 29 сентября 2018, 03:43 — REGNUM  Приглашение посетить Москву было направлено американскому президенту Дональду Трампу, сообщил журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ООН.

По словам Лаврова, российский президент Владимир Путин также получил приглашение побывать с визитом в США. Пока сроки визитов не названы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе выступления на 73-й Генассамблее ООН 28 сентября Лавров заявил, что ряд западных стран идет на всё, чтобы сохранить за собой самопровозглашенный статус «мировых лидеров» и затормозить необратимость объективного процесса формирования многополярности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Трамп завил, что «с нетерпением ждет следующей встречи» с Путиным.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп готов поговорить с Путиным об отношениях России и Израиля

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Российско-американские отношения
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