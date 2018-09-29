США закрывают консульство в Басре из-за угрозы боевиков

Вашингтон, , 03:39 — REGNUM Соединенные Штаты временно закрывают консульство в городе Басра в Ираке из-за «угроз атаки иранских боевиков» согласно приказу госсекретаря США Майка Помпео, сообщает ABC со ссылкой на приказ.

«Причина, по которой будет закрыто консульство в Басре — проблемы с безопасностью. Возникли такие проблемы с безопасностью, что они вынудили закрыть консульство», — заявил экс-посол США в Ираке Роберт Форд.

Отмечается, что жителям Басры услуги будет оказывать американское посольство в Багдаде. Также госдеп предостерегает жителей США от путешествий в Ирак из-за высокой угрозы насилия или похищения.

Как сообщало ИА REGNUM, в иракской Басре уже около двух месяцев продолжаются массовые протесты местных жителей. Они выходят на митинги с требованиями обеспечить город чистой питьевой водой и возобновить подачу электричества.

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