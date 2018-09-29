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Мадуро решил быть дипломатичным при встрече с Трампом

Политика

«Уважительно поприветствовать его и начать диалог»

Мадуро решил быть дипломатичным при встрече с Трампом
Hugoshi
Николас Мадуро

Каракас, 29 сентября 2018, 03:24 — REGNUM  Намерение быть уважительным во время возможной встречи с американским президентом Дональдом Трампом выразил его венесуэльский коллега Николас Мадуро, передает радиостанция Union Radio.

Мадуро подчеркнул, что при встрече с американским коллегой намерен «уважительно приветствовать его и начать с ним диалог». Он сказал, что не упустит возможности переговорить с Трампом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в ООН Мадуро в очередной раз выразил готовность встретиться с Трампом. Он сказал, что «хотел бы пожать руку президента США».

Читайте подробнее: Разрядка? Николас Мадуро «хочет пожать руку президента США»

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