В секторе Газа убиты палестинские подростки

Газа, Палестина, , 03:13 — REGNUM Семь палестинцев погибли в секторе Газа при столкновениях с израильскими силовиками, сообщает Reuters.

Двое погибших являются несовершеннолетними — им было по 12 и 14 лет. Кроме того, в результате вооруженного конфликта пострадали 505 человек: 89 — от огнестрельных ранений.

Порядка 150 человек госпитализированы. Состояние некоторых из них квалифицируется как тяжелое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Рамалла обратилась в Международный суд ООН с иском против Вашингтона по поводу переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим.

Перенеся посольство из Тель-Авива, Вашингтон поддерживает территориальные претензии Израиля на территорию Палестины.

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