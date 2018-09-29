«Голодающего» Сенцова вывезли в больницу для обследования

Москва, , 03:09 — REGNUM Украинского террориста Олега Сенцова, приговоренного в РФ к 20 годам заключения за организацию терактов в Крыму, вывезли в больницу для проведения медицинского обследования, сообщает RT.

Сообщается, что Сенцова вывезли из колонии города Лабытнаги в городскую больницу в связи с плановым обследованием. Отмечается, что после обследования врачи выдали рекомендации по коррекции лечения. Состояние «голодающего» более четырех месяцев Сенцова врачи квалифицируют как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября глава совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что состояние украинского террориста Олега Сенцова, отбывающего срок в колонии, остается стабильным. По словам Федотова, врачи продолжают кормить «голодающего» питательными смесями.

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