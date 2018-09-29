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Лавров: Война на Украине – результат героизации нацизма

Политика

Киев объявил героями преступников, воевавших под знаменами СС

Лавров: Война на Украине – результат героизации нацизма
Иван Шилов © ИА REGNUM
Бандеровская Украина

Нью-Йорк, США, 29 сентября 2018, 02:33 — REGNUM  Продолжающаяся война на Украине — это результат политики Киева, объявившего героями нацистов и их пособников, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на 73-й Генассамблее ООН.

«Рост радикал-национализма и неофашизма на Украине, где героями объявлены преступники, воевавшие под знаменами СС, — один из главных факторов затянувшегося внутриукраинского конфликта», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своем выступлении Лавров призвал ООН поддержать проект резолюции Генассамблеи о запрете героизации нацизма.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва призвала ООН поддержать резолюцию о недопустимости обеления нацизма

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Гражданская война на Украине
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