Лавров: Война на Украине – результат героизации нацизма

Нью-Йорк, США, , 02:33 — REGNUM Продолжающаяся война на Украине — это результат политики Киева, объявившего героями нацистов и их пособников, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на 73-й Генассамблее ООН.

«Рост радикал-национализма и неофашизма на Украине, где героями объявлены преступники, воевавшие под знаменами СС, — один из главных факторов затянувшегося внутриукраинского конфликта», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своем выступлении Лавров призвал ООН поддержать проект резолюции Генассамблеи о запрете героизации нацизма.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва призвала ООН поддержать резолюцию о недопустимости обеления нацизма

Читайте развитие сюжета: Лавров: Киев мечтает оккупировать Донбасс силами Запада