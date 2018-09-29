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Москва призвала ООН поддержать резолюцию о недопустимости обеления нацизма

Политика

В целом ряде государств не просто ослабла вакцина от заразы нацизма, но и ширится кампания переписывания истории

Москва призвала ООН поддержать резолюцию о недопустимости обеления нацизма
Цитата из х∕ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
Сходка неонацистов

Нью-Йорк, США, 29 сентября 2018, 02:21 — REGNUM  Российский министр иностранных дел Сергей Лавров призвал страны ООН поддержать проект резолюции Генассамблеи о недопустимости героизации нацизма в своем выступлении на 73-й Генассамблее в Нью-Йорке.

Лавров констатировал, что сегодня в некоторых странах набирает силу война с историей, сопровождающаяся обелением военных преступников. Так, в ряде европейских государств ведется кощунственная борьба с памятниками советским солдатам, освободившим эти страны от нацистов.

«Призываем поддержать проект резолюции Генассамблеи о недопустимости героизации нацистов», — сказал Лавров.

Напомним, дурную славу в плане войны с памятниками советским солдатам снискала себе Польша. Так, 14 сентября лидер польской организации «Курск» Ежи Тыц заявил, что в городе Миколин (Польша) вандалы пытались взорвать отреставрированный польской общественностью памятник советским солдатам, форсировавшим реку Одер в 1945 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Вандалы в Польше пытались взорвать памятник советским солдатам

Читайте развитие сюжета: Лавров: Война на Украине – результат героизации нацизма

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Реабилитация нацизма в Европейском Союзе
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