Москва призвала ООН поддержать резолюцию о недопустимости обеления нацизма

Нью-Йорк, США, , 02:21 — REGNUM Российский министр иностранных дел Сергей Лавров призвал страны ООН поддержать проект резолюции Генассамблеи о недопустимости героизации нацизма в своем выступлении на 73-й Генассамблее в Нью-Йорке.

Лавров констатировал, что сегодня в некоторых странах набирает силу война с историей, сопровождающаяся обелением военных преступников. Так, в ряде европейских государств ведется кощунственная борьба с памятниками советским солдатам, освободившим эти страны от нацистов.

«Призываем поддержать проект резолюции Генассамблеи о недопустимости героизации нацистов», — сказал Лавров.

Напомним, дурную славу в плане войны с памятниками советским солдатам снискала себе Польша. Так, 14 сентября лидер польской организации «Курск» Ежи Тыц заявил, что в городе Миколин (Польша) вандалы пытались взорвать отреставрированный польской общественностью памятник советским солдатам, форсировавшим реку Одер в 1945 году.

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