Суббота, 29 Сентября 2018 года
03:38:34 МСК

Пушков: У США сегодня сделки, а завтра — санкции

Политика

Слишком рискованно доверять Соединенным Штатам

Пушков: У США сегодня сделки, а завтра — санкции
ParisSeptembre2014
Алексей Пушков

Москва, 29 сентября 2018, 02:14 — REGNUM  Попытки США сделать Индию своим союзником в противовес России обречены на провал, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

«Попытки США превратить Индию в нового союзника за счёт России вряд ли будут успешными. Индия не та страна, чтобы складывать все яйца в одну корзину, тем более такую ненадёжную, как американская. С США сегодня — сделки, а завтра — санкции. Предсказуемость низкая, риски высокие», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября власти Индии приняли окончательное решение о покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Отмечается, что контракт на поставку систем ПВО может быть подписан в начале октября во ходе визита в Индию президента России Владимира Путина. При этом США угрожали Индии санкциями за покупку российских вооружений.

Читайте ранее в этом сюжете: Решено окончательно: Индия купит у России пять ЗРК С-400 «Триумф»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения России и Индии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить