Пушков: У США сегодня сделки, а завтра — санкции

Москва, , 02:14 — REGNUM Попытки США сделать Индию своим союзником в противовес России обречены на провал, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

«Попытки США превратить Индию в нового союзника за счёт России вряд ли будут успешными. Индия не та страна, чтобы складывать все яйца в одну корзину, тем более такую ненадёжную, как американская. С США сегодня — сделки, а завтра — санкции. Предсказуемость низкая, риски высокие», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября власти Индии приняли окончательное решение о покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Отмечается, что контракт на поставку систем ПВО может быть подписан в начале октября во ходе визита в Индию президента России Владимира Путина. При этом США угрожали Индии санкциями за покупку российских вооружений.

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