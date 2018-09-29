Пашинян заявил о завершении переходного этапа армяно-российских отношений

Ереван, , 01:53 — REGNUM Переходный постреволюционный период армяно-российских отношений завершен. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите СНГ в Душанбе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«По результатам сегодняшней (28 сентября — ИА REGNUM M) встречи я позволю себе такую оценку, что так называемый переходный постреволюционный период армяно-российских отношений завершен. Я могу сказать, что с президентом России у нас есть полное взаимопонимание, но это не означает, что у нас нет вопросов, проблем. Вовсе нет, но как я уже говорил у нас нет неразрешимых проблем», — сказал Пашинян во время прямого эфира в Facebook.

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Он уточнил, что сформировалась прекрасная рабочая атмосфера, когда есть возможность спокойно обсудить любые вопросы, в атмосфере взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела и уважая суверенитет друг друга.

По словам армянского премьера, не следует рассматривать как нечто экстраординарное тот факт, что он каждый раз затрагивает вопрос суверенитета во время встреч с Путиным.

«С нашей первой встречи наши отношения были построены на этой основе. Важно, что Путин первый заговорил на эту тему. На саммите ЕАЭС он заверил, что уважает суверенитет партнеров и подчеркивает важность этого принципа. Он отметил, что в скором времени будет возможность убедиться в том, что Россия полностью привержена этому принципу не только на словах, но и на деле. И по сути так они и произошло», — отметил Пашинян.

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