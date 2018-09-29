Некогда сманивать фермеров ЮАР! Лавров пошутил о «вмешательстве в выборы»

Нью-Йорк, США, , 01:45 — REGNUM Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос о южноафриканских фермерах, которых может переманить Россия.

На пресс-конференции 28 сентября Лаврову задали вопрос, будто прошел слух, что Россия готова переманить южноафриканских фермеров к себе, «пользуясь» экспроприацией земель в ЮАР.

«Нет, нет, мы заняты вмешательством в выборы в Каталонии. Нам не до ваших фермеров и вы от нас слишком далеко», — сказал российский министр.

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Напомним, 28 сентября состоялось выступление Лаврова на 73-й Генассамблее ООН, в котором он коснулся видения России по ключевым международным вопросам. В частности, он сказал, что Москва продолжит делать максимум для построения мира на принципах права, правды и справедливости.

В этом Россию поддерживают союзники и партнеры по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС и большинство других стран мира, и Запад вынужден прислушиваться к этим голосам.

В этот же день Лавров дал большую пресс-конференцию, на которой также ответил на ряд вопросов, в том числе экономического характера.

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