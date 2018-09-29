МВФ нужны от Украины не тарифы на газ, а Минские соглашения — эксперт

Киев, , 00:00 — REGNUM МВФ не даёт Украине кредит, поскольку та не выполняет Минские соглашения, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко 28 сентября, сообщил ресурс Украина.ру.

«Украина однозначно не получит очередной транш МВФ до выборов президента, и дело тут не в отказе правительства страны повышать цену на газ. Очень часто Международный валютный фонд используют на Украине как страшилку, чтобы снять с себя вину говорят, что во всем виноват МВФ. В действительности, там просят совершенно другого — выполнять Минские соглашения», — считает эксперт.

Охрименко отметил, что если бы Украина продемонстрировала прогресс в выполнении Минских соглашений, ей предоставили бы деньги, не требуя повышения цены на газ для населения.

Напомним, тарифы на газ для украинских домохозяйств возрастут до конца 2018 года примерно на 25%, а после Нового года — ещё на 15%. Подорожание сделает большую часть граждан страны неплатёжеспособными, считают эксперты.

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