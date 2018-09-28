Суббота, 29 Сентября 2018 года
00:12:00 МСК

Китай призывает США «беречь и ценить» двусторонние отношения

Политика

«Это похоже на стекло — его легко сломать, но трудно восстановить»

Китай призывает США «беречь и ценить» двусторонние отношения
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Нью-Йорк, США, 28 сентября 2018, 23:06 — REGNUM  Глава МИД Китая Ван И в ходе выступления в ООН призвал Соединенные Штаты отказаться от «протекционизма», 28 сентября передает агентство Associated Press.

«Протекционисты вредят самим себе, но односторонние шаги наносят урон всем», — заявил Ван И участникам Генассамблеи ООН.

Также Ван И выступил с аналогичным призывом в Совете по международным отношениям (CFR) в Нью-Йорке. Глава МИД КНР назвал поведение политического руководства США «серьезным стратегическим недоразумением» и призвал «беречь и ценить» двусторонние отношения.

«Отношения между нашими двумя странами являются общим достоянием, их нужно беречь и ценить. Это результат работы поколений людей. Это похоже на стекло — его легко сломать, но трудно восстановить», — заявил Ван И в ходе выступления в CFR.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в августе и сентябре администрация президента США Дональда Трампа уже одобрила ввозные пошлины, которые затрагивают $250 млрд китайского импорта. Китай ответил введением пошлин на американские товары.

Читайте также: Китай отрицает вмешательство в американские выборы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китайско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить