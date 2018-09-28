Суббота, 29 Сентября 2018 года
00:13:22 МСК

Палестина подала иск против США в Международный суд ООН

Политика

В Палестине считают перенос американского посольства в Иерусалим нарушением Венской конвенции 1961 года

Рамалла , 28 сентября 2018, 22:59 — REGNUM  Палестина обратилась в Международный суд ООН с иском против США в связи с переносом американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщили 28 сентября в пресс-службе суда.

Как отмечается, в своём иске палестинская сторона указывает на то, что решение Соединенных Штатов является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Напомним, в конце 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, а в мае 2018 года посольство США было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп обсчитался: посольство США в Иерусалиме обойдётся в 100 раз дороже

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Перенос израильского посольства США в Иерусалим
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить