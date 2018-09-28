Палестина подала иск против США в Международный суд ООН

Рамалла , , 22:59 — REGNUM Палестина обратилась в Международный суд ООН с иском против США в связи с переносом американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщили 28 сентября в пресс-службе суда.

Как отмечается, в своём иске палестинская сторона указывает на то, что решение Соединенных Штатов является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Напомним, в конце 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, а в мае 2018 года посольство США было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.

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