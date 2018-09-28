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Стало известно имя нового представителя ОБСЕ на Украине

Политика

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Стало известно имя нового представителя ОБСЕ на Украине
Иллюстрация: Osce.org
Марк Этерингтон

Киев, 28 сентября 2018, 23:05 — REGNUM  Новым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине назначен Марк Этерингтон, сообщило 28 сентября издание «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Напомним, Марк Этерингтон в составе миссии ОБСЕ посещал Донбасс в 2014 году и встречался как с представителями ДНР, так и Украины.

Ранее в МИД РФ отметили, что смена руководства СММ ОБСЕ в целом не отразится на работе миссии на Украине.

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Деятельность миссии ОБСЕ в Донбассе
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