Юристы Роналду прокомментировали обвинение футболиста в изнасиловании

Лиссабон, , 22:47 — REGNUM Представители португальского футболиста Криштиану Роналду отреагировали на обвинения спортсмена в изнасиловании со стороны гражданки США. Юристы форварда сборной Португалии и клуба «Ювентус» обвинили издание Spiegel в распространении сведений, порочащих достоинство их клиента, и заявили о намерении добиваться возмещения ущерба.

«Наша юридическая команда будет добитваться возмещения ущерба в размере, соответствующем тяжести обвинений, которые являются одними из наиболее серьёзных в сфере нарушения прав и свобод личности за последние годы», — говорится в распространённом заявлении.

Напомним, ранее гражданка США Кэтрин Майорга заявила, что Роналду склонял её к сексу во время своего отпуска в Лас-Вегасе в 2009 году. По словам женщины, она не соглашалась, и тогда футболист якобы применил силу.

Сообщалось, что в 2010 году Роналду заплатил женщине $375 тысяч за отказ от обвинений. При этом, по условиям внесудебного соглашения, стороны договорились не разглашать подробностей произошедшего. Теперь же Майорга публично поведала о своём интимном опыте в интервью немецкому изданию Spiegel.

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