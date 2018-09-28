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Беспорядки в Газе: 500 раненых, семеро погибших

Политика

В протестах на границе Израиля и сектора Газа принимали участие несколько тысяч человек

Беспорядки в Газе: 500 раненых, семеро погибших
Иллюстрация: English.pnn.ps
Палестина

Газа, Палестина, 28 сентября 2018, 23:02 — REGNUM  Жертвой противостояния военных Израиля и палестинцев на границе сектора Газа стал ещё один протестующий, 28 сентября передает агентство Reuters.

По информации министерства здравоохранения Газы, в ходе беспорядков от пуль израильских военных за день погибли семеро палестинцев, в том числе двое несовершеннолетних.

Общее число раненых составило 505 человек, причем 89 из них получили огнестрельные ранения. В протестах на границе Израиля и сектора Газа принимали участие несколько тысяч человек.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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