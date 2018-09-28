Эрдоган попросил у Меркель «безвиз» с Евросоюзом

Берлин, , 22:39 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине напомнил о давних договоренностях по ассоциации ближневосточной страны с Евросоюзом, 28 сентября передает агентство Reuters.

«Либерализация визового режима, обновление таможенного союза и возобновление переговоров о присоединении принесут пользу как Турции, так и ЕС», — считает Эрдоган.

Эрдоган также заверил, что Турция планирует «как можно скорее выполнить оставшиеся шесть критериев либерализации визового режима» — в том числе в области прав человека.

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