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Эрдоган попросил у Меркель «безвиз» с Евросоюзом

Политика

«Либерализация визового режима, обновление таможенного союза и возобновление переговоров о присоединении принесут пользу как Турции, так и ЕС»

Эрдоган попросил у Меркель «безвиз» с Евросоюзом
Vera Kratochvil
Турция и Евросоюз

Берлин, 28 сентября 2018, 22:39 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине напомнил о давних договоренностях по ассоциации ближневосточной страны с Евросоюзом, 28 сентября передает агентство Reuters.

«Либерализация визового режима, обновление таможенного союза и возобновление переговоров о присоединении принесут пользу как Турции, так и ЕС», — считает Эрдоган.

Эрдоган также заверил, что Турция планирует «как можно скорее выполнить оставшиеся шесть критериев либерализации визового режима» — в том числе в области прав человека.

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Турция и Евросоюз: проблемы и перспективы
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