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Талибы* опровергли информацию о переговорах с правительством Афганистана

Политика

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Талибы* опровергли информацию о переговорах с правительством Афганистана
Иван Шилов © ИА REGNUM

Кабул, 28 сентября 2018, 21:36 — REGNUM  Официальный представитель афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид выступил с опровержением информации о переговорах с правительством Афганистана, 28 сентября передает агентство Reuters.

Тем не менее, представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре сообщили журналистам, что «неофициальные контакты» с представителями правительства все-таки были — чиновники «просили помочь им провести мирные выборы» в обмен на освобождение заключенных.

По словам неназываемых членов радикального движения, их руководство считает правительство Афганистана «марионеточным» и заявляет о готовности к переговорам только с их «хозяевами» — США.

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