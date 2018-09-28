Талибы* опровергли информацию о переговорах с правительством Афганистана

Кабул, , 21:36 — REGNUM Официальный представитель афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид выступил с опровержением информации о переговорах с правительством Афганистана, 28 сентября передает агентство Reuters.

Тем не менее, представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре сообщили журналистам, что «неофициальные контакты» с представителями правительства все-таки были — чиновники «просили помочь им провести мирные выборы» в обмен на освобождение заключенных.

По словам неназываемых членов радикального движения, их руководство считает правительство Афганистана «марионеточным» и заявляет о готовности к переговорам только с их «хозяевами» — США.

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