СК: В военных преступлениях в Донбассе обвиняются более ста человек

Москва, , 21:17 — REGNUM Более ста человек проходят в качестве обвиняемых по уголовным делам о запрещённых методах ведения войны в Донбассе, расследуемых Следственным комитетом России. Об этом было заявлено 28 сентября на оперативном совещании председателя ведомства Александра Бастрыкина с руководством и сотрудниками Главного следственного управления.

Как сообщает пресс-служба СК, в ходе совещания Бастрыкин заслушал доклады о ходе и результатах расследования уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе. В их числе — дело, возбужденное в мае 2014 года по факту тяжких и особо тяжких преступлений против мира и безопасности человечества, совершённых украинскими силовиками на территории Донецкой и Луганской народных республик.

«Председателю СК доложено, что на основании полученных следствием данных к уголовной ответственности привлекается 110 лиц, в том числе 20 представителей высшего военного руководства Украины, лидеры и участники подконтрольных им вооружённых формирований, организовавшие применение наступательного вооружения неизбирательного действия против гражданского населения», — говорится в сообщении.

Кроме этого, обсуждался ход расследования дел по фактам обстрелов украинскими силовиками приграничных территорий Ростовской области, посягательства на жизнь сотрудников Следственного комитета и военнослужащих в ходе артиллерийского обстрела Куйбышевского района Ростовской области и других.

Напомним, Следственный комитет возбудил уже целый ряд уголовных дел о применении запрещённых методов ведения войны в Донбассе. Последнее из них было возбуждено 14 сентября 2018 года после артиллерийского обстрела объектов гражданской инфраструктуры в селе Саханка Новоазовского района ДНР на фоне объявленного «школьного перемирия».