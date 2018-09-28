Санкции на ЕС — рецепт отрезвления киевских радикалов

Москва, , 21:19 — REGNUM Радикалы позволяют себе бесчинства, пока в тени находятся реальные хозяева ситуации на Украине — США и Евросоюз. Об этом 28 сентября заявил политолог Сергей Марков в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

Участники программы обсуждали провокацию в отношении российских официальных лиц в Киеве. 27 сентября стало известно, что неизвестные изуродовали и облили нечистотами автомобили сотрудников посольства РФ. Ранее было совершено нападение на руководителя Россотрудничества Константина Воробьева. Националисты жгут и топчут российские флаги, издеваются над людьми.

Украинский общественник и бывший чиновник Гордей Белов попытался объяснить причину недовольства Воробьевым суждениями того о киевской хунте, по сути оправдывая действия нападавших.

«Когда молодчики позволяют принимать на себя функции государства и расправляться с дипломатами по принципу, что нам это нравится, а это не нравится, а другие молодчики находят в себе силы их оправдывать, это означает, что государства не существует, что это — полнейшая анархия. В государстве нет закона и права», — ответил ему депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он напомнил, что существуют нормы международного права, по которым, в случае, если дипломат позволяет себе какие-либо высказывания, оскорбляющие страну пребывания и выходящие за рамки права, ему объявляется о выдворении из страны.

«Он объявляется персоной нон грата. Алгоритм отработан на протяжении многих лет», — пояснил Хинштейн.

Политолог Сергей Марков не согласился, что произошедшее можно объяснить простым попустительством.

«Эти люди организованы властями, проплачены, науськаны. Это ответственность прямая киевских властей. Какая цель? Публичное унижение российского флага, официальных лиц», — считает он.

Поскольку вызов украинского посла в Москве никакого эффекта на исправление ситуации не оказывает, Марков предлагает идти дальше:

«Нужно вызывать посла США и послов Евросоюза — они создали этот режим. Пока мы позволяем реальным хозяевам ситуации на Украине оставаться в тени, такие провокации будут продолжаться».

И ответил на извечный вопрос «что делать?», озвученный ведущими:

«Накладывать санкции на страны Евросоюза. Сначала не подействует — потом подействует».

Как сообщало ИА REGNUM, писатель и бывший доброволец Донбасса Захар Прилепин, комментируя возмутительные кадры в эфире программы, выразил желание «вместе с ребятами» навести порядок в Киеве.