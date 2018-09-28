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Крах России виден по размерам её взноса в бюджет ООН — вице-спикер Рады

Политика

Депутат не уточнила, откуда она взяла цифры

Киев, 28 сентября 2018, 21:06 — REGNUM  «Агрессивная и авантюрная» политика президента России Владимира Путина на Украине дорого обходится России, заявила депутат Верховной рады, вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко 28 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Геращенко уверена, что результаты работы антироссийских санкций отразились на размере взноса РФ с бюджет ООН:

«Взнос каждой страны в ООН определяется по сложной формуле, которая учитывает уровень жизни, экономические показатели, ВВП. Так вот, взнос РФ за последний год упал на 175 процентов: раньше Москва хвасталась тем, что платит ежегодно 25 миллионов, а теперь — менее 10 миллионов долларов. И это — ещё один красноречивый показатель, что санкции против РФ работают», — считает депутат.

Напомним, в марте 2017 года Россия перечислила в бюджет ООН более $77 млн.

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