Экс-мэр Уфы наделен полномочиями сенатора от Башкирии

Уфа, , 20:28 — REGNUM Депутаты Государственного собрания — Курултая Башкирии наделили полномочиями сенатора бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Выдвижение Ялалова инициировала партия «Единая Россия», кандидатуру бывшего мэра Уфы предложил спикер Госсобрания Константин Толкачев.

«Это политик и, что еще более важно, хозяйственник большого масштаба с опытом управления таким мегаполисом, как Уфа, доросший до работы на федеральном уровне», — отметил Толкачев и добавил, что это не первый случай, когда руководители столицы республики переходят работать на федеральный уровень, и все подобные примеры были успешными.

Бывшего мэра поддержало большинство депутатов.

Ранее представителем законодательной власти Башкирии в верхней палате российского парламента был Рафаил Зиннуров. Исполнительную власть в сенате представляет Лилия Гумерова, полномочия которой истекают в сентябре 2019 года.

Напомним, 17 сентября Ялалов подал заявление о досрочной отставке с поста главы Уфы. Обязанности главы города исполняет его заместитель Салават Хусаинов. Региональный политсовет партии «Единая Россия» выдвинул кандидатуру Ялалова на пост в Совфеде. 27 сентября депутаты гордумы большинством голосов отставку поддержали.

Ялалов впервые возглавил администрацию Уфы в январе 2012 года, до этого он занимал пост министра ЖКХ Башкирии. В феврале 2014 года с ним снова был заключен контракт на два года. В октябре 2016 года контракт был подписан на пять лет, срок полномочий истекал в 2020 году.

Конкурс на пост мэра Уфы состоится 29 октября. Кандидаты будут утверждены по итогам конкурсного отбора, который состоится 22 октября.