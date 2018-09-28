Пятница, 28 Сентября 2018 года
20:50:47 МСК

СПЧ ООН продлил расследование преступлений Саудовской Аравии в Йемене

Политика

Решение принято 21 голосом против восьми

СПЧ ООН продлил расследование преступлений Саудовской Аравии в Йемене
Almigdad Mojalli
Последствия бомбардировки. Йемен

Женева, Швейцария, 28 сентября 2018, 20:14 — REGNUM  Совет по правам человека ООН проголосовал за продление расследования преступлений «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией в Йемене, 28 сентября передает агентство Reuters.

Решение принято 21 голосом против восьми, несмотря на протесты Саудовской Аравии, ОАЭ и представителей йеменского «правительства в изгнании».

За несколько лет войны в Йемене Саудовская Аравия и её союзники были неоднократно уличены в бомбардировках школ, мечетей, больниц и рынков на территории, контролируемой хуситами.

Читайте также: ООН обвиняет саудитов в убийствах детей в Йемене

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить