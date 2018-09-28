СПЧ ООН продлил расследование преступлений Саудовской Аравии в Йемене

Женева, Швейцария, , 20:14 — REGNUM Совет по правам человека ООН проголосовал за продление расследования преступлений «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией в Йемене, 28 сентября передает агентство Reuters.

Решение принято 21 голосом против восьми, несмотря на протесты Саудовской Аравии, ОАЭ и представителей йеменского «правительства в изгнании».

За несколько лет войны в Йемене Саудовская Аравия и её союзники были неоднократно уличены в бомбардировках школ, мечетей, больниц и рынков на территории, контролируемой хуситами.

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