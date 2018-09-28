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В ходе очередных беспорядков в Газе погибли трое палестинцев

Политика

Один из погибших — 14-летний подросток

Газа, Палестина, 28 сентября 2018, 19:52 — REGNUM  Трое палестинцев погибли от пуль израильских военных в ходе последних беспорядков на границе сектора Газа и Израиля, 28 сентября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Газы, в числе погибших — 14-летний подросток. Кроме того, медики сообщают о 75 протестующих, поступивших в больницы с огнестрельными ранениями.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца марта во время протестов в секторе Газа погибли не менее 140 жителей Палестины, тысячи человек получили ранения.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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