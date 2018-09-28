Москва, , 19:22 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против выделения представительских расходов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

«Желание помочь своим избирателям поддерживаю, но против того, чтобы создавались непонятные фонды и выделялись представительские средства», — заявил Володин, комментируя позицию депутата Госдумы Веры Ганзя (КПРФ) ввести оплату представительских расходов.

«Главная задача депутата — находить системные решения проблем избирателей: принимая федеральные законы, контролировать их исполнение. Ставить перед органами власти вопросы, требующие решения, которые волнуют граждан. Реализовывать наказы, которые были получены от избирателей в ходе выборной компании, отстаивать интересы людей», — сказал спикер Госдумы.

Для решения точечных проблем, проблем отдельного поселка или города, есть государственные программы, национальные проекты, указал он.

«Депутат должен добиваться того, чтобы в них были включены вопросы, в решении которых заинтересованы наши избиратели. Это и развитие села, и ремонт дорог, и развитие медицины, строительство школ и инфраструктуры, и ряд других важных вопросов», — заявил Володин.

При их обсуждении на заседаниях в Государственной думе, в рамках комитетов, трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений депутаты могут и должны отстаивать интересы своих избирателей, подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

«На эти решения каждый депутат может влиять», — отметил Володин. При этом, продолжил он, у депутатов есть возможность инициировать инвестиционные, благотворительные проекты.

«Что касается создания специальных фондов или выделения представительских средств, то хочу обратить внимание, что в Государственной думе есть депутаты, избранные по одномандатным округам, есть те, кто избраны по партийным спискам от большого количества регионов. Надо понимать, что, во-первых, такие предложения вступают в противоречие со статусом депутата Госдумы, потому что для управления этими структурами необходимо создавать дирекции, а это относится к компетенции исполнительной власти, хозяйственных структур. Во-вторых, рассматривая такие предложения и под таким углом, важно понимать, что существует опасность коррупции и использования этих средств не по назначению. Желание помочь своим избирателям поддерживаю, но против того, чтобы создавались непонятные фонды и выделялись представительские средства», — заключил Володин.

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