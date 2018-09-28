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Представитель правящей партии: Рахулу Ганди не следует «играть с религией»

Политика

Официальный представитель правящей в Индии партии «Бхаратия Джаната Парти» заявил, что лидеру оппозиции Рахулу Ганди не стоит злоупотреблять использованием религиозной тематики в предвыборной кампании

Представитель правящей партии: Рахулу Ганди не следует «играть с религией»
Global Panorama
Рахул Ганди

Нью-Дели, 28 сентября 2018, 21:33 — REGNUM  27 сентября официальный представитель правящей в Индии партии «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Дипак Виджайваргия заявил, что лидеру главной оппозиционной партии Индии «Индийский Национальный Конгресс» Рахулу Ганди не стоит злоупотреблять использованием религиозной тематики в предвыборной кампании.

Как сообщает индийская газета «Таймс оф Индиа», в последнее время Рахул Ганди пытается перенять повестку у БДП, чья идеологическая платформа базируется на индусском национализме («хиндутва»), посещая индусские храмы и участвуя в богослужениях. В ответ на это представители БДП постоянно упрекают его в том, что он не знает обрядовой стороны индуизма, а также указывают на то, как вместо яростного защитника мусульман в Индии он стал праведным индусом.

Религия в Индии является не только вопросом конфессиональной принадлежности, но и важным политическим инструментом. Успех БДП на выборах в 2014 году, базирующийся на обращении к традиционным ценностям и вниманию к индусам, составляющим большинство населения Индии, сподвигает оппозицию на поиски альтернативных путей агитации среди избирателей.

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Зарубежная хроника
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