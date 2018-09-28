Во время протестов в Западной Бенгалии в Индии арестовано 1600 человек

Калькутта, Индия, , 20:07 — REGNUM В Калькутте, столице индийского штата Западная Бенгалия, прошли протесты, инициированные правящей в Индии партией «Бхаратия Джаната Парти» против правящей в штате Западная Бенгалия партии «Олл-Индиан Тринамул Кангресс», в ходе которых было арестовано 1600 человек. Протесты были вызваны убийством двух студентов, расследование обстоятельств которого, по мнению протестующих, не ведется правительством штата.

Как сообщает индийская газета «Джагран», между протестующими и активистами «Олл-Индиан Тринамул Кангресс» произошли столкновения, переросшие в общественные беспорядки — были разгромлены мелкие лавочки и магазины, перевёрнуты автобусы. Как заявила главный министр штата Западная Бенгалия Мамута Банерджи, «народ Западной Бенгалии осудил путь забастовок и погромов», представители БДП в свою очередь заявили, что протесты проходили мирно, а правительство штата применило «репрессивные меры к тысячам сторонников БДП».

Западная Бенгалия считается традиционно оппозиционным штатом по отношению к федеральному правительству, которым на данный момент руководит БДП. В преддверии всеобщих парламентских выборов 2019 года правящая партия стремится всеми силами мобилизовать своих сторонников и переломить ситуацию в штате.