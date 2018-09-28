КНР озадачена критикой экс-президента Мальдив по поводу китайских проектов

Пекин, , 21:57 — REGNUM 27 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что заявление бывшего президента Мальдив Мохаммеда Нашида по поводу возможного пересмотра договоров с Китаем о строительстве инфраструктурных проектов на Мальдивах озадачило руководство Китая.

Как сообщает индийская газета «Джагран», Мохаммед Нашид настаивает на пересмотре всех заключённых с Китаем соглашений, а уже после пересмотра «решить, какие из них имеют смысл, а какие — нет». Китай ответил на это заявление тем, что выразил надежду на то, что новое руководство Мальдивской республики «будет руководствоваться чаяниями народа», а также выразил уверенность в том, что «высказывания отдельных личностей не смогут повлиять на характер отношений Китая и Мальдив».

Руководство Китая внимательно следит за развитием ситуации на Мальдивах, где на выборах 23 сентября победил кандидат от объединённой оппозиции Ибрагим Мохаммед Солих, который считался «проиндийским кандидатом», обещавшим пересмотреть вектор внешней политики страны, пересмотреть отношения с Китаем и улучшить отношения с Индией.