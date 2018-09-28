Индия готова возглавить борьбу с изменением климата

Нью-Йорк, США, , 21:01 — REGNUM 27 сентября в ходе заседания на высоком уровне на полях Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного экологическим проблемам, министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила о том, что её страна готова возглавить усилия по борьбе с изменением климата.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», индийский министр отметила, что обязательство защищать окружающую среду соответствует индийским традициям. «Мы, индийцы, считаем Землю нашей Матерью», — отметила Сушма Сварадж. Министр отметила, что Индия не в первый раз поднимает вопрос о необходимости использования возобновляемых источников энергии. Так, по словам Сушмы Сварадж, Индия находится на пятом месте в мире по выработке энергии из солнечного света, и поэтому занимает лидирующее положение в борьбе с изменением климата.

Министр иностранных дел Индии предложила другим странам взять пример с международного аэропорта в городе Кочин, штат Керала. Этот аэропорт первым в мире перешёл на полное обеспечение энергией от солнечных батарей.