Главное исполнительное лицо Афганистана выступил на Генассамблее ООН

Нью-Йорк, США, , 22:01 — REGNUM Главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла выступил на 73-й Генассамблее ООН. В ходе своей речи он рассказал о текущей ситуации с безопасностью, существующих проблемах и возможностях их разрешения.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Абдулла Абдулла заявил, что поддержка терроризму оказывается для внесения хаос в существующую международную систему.

Главное исполнительное лицо Афганистана отметил, что на данный момент правительству страны не удалось положить конец контрабанде и производству наркотиков, которые являются главными источниками доходов террористов.

Абдулла Абдулла сказал, что Афганистан делает все возможное, чтобы помешать некоторым странам использовать терроризм для достижения своих целей.

Главное исполнительное лицо Афганистана добавил, что Кабул с нетерпением ждет, когда начнется выполнение положений Афгано-пакистанского плана действий для достижения мира и солидарности.

Абдулла Абдулла также уделил особое внимание процессу мирного примирения в Афганистане, отметив, что за последний год правительство страны предприняло беспрецедентные усилия для достижения мира с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).