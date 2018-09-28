Глава Исламской партии Афганистана раскритиковал избирательную систему

Кабул, , 20:11 — REGNUM Во время выступления на собрании улемов в Кабуле глава Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматьяр подверг жесткой критике предстоящие парламентские выборы, заявив, что если они будут проведены в соответствии с намеченным планом, то менее чем у 10% афганцев будут представители в парламенте.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Гульбеддин Хекматьяр охарактеризовал существующую в Афганистане избирательную систему как несправедливую, не отвечающую требованиям народа и нуждающуюся в срочном реформировании.

Глава Исламской партии Афганистана считает, что главная причина такой ситуации — отсутствие единства среди афганского народа. Он добавил, что выборы, возможности участвовать в которых лишена половина населения страны, ничего не стоят и не поспособствуют решению внутренних проблем Афганистана.

Гульбеддин Хекматьяр призвал религиозных деятелей не игнорировать существующие недостатки избирательной системы, обратить внимание на них и поспособствовать улучшению ситуации всеми доступными способами.