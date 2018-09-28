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В Афганистане уничтожен завод талибов* по производству взрывных устройств

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ В результате авиаудара вооруженных сил США в провинции Пактия уничтожен завод талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по производству самодельных взрывных устройств

Гардез, Афганистан, 28 сентября 2018, 19:03 — REGNUM  Официальные представители правительства афганской провинции Пактия (столица провинции — г. Гардез) заявили, что на территории региона была проведена операция военно-воздушных сил США, в результате которой был уничтожен завод движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), использовавшийся для производства самодельных взрывных устройств.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, авиационный удар ВВС США был нанесен на территории уезда Зурмат провинции Пактия.

Согласно заявлению официальных представителей местных властей, в результате авиационного удара было также ликвидировано два боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представители правительства провинции Пактия сообщают об уничтожении оборудования и десятков килограммов веществ, использовавших для создания самодельных мин и взрывных устройств.

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Зарубежная хроника
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