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Силы безопасности Афганистана предотвратили серию взрывов в Джелалабаде

Политика

Силы Национального директората безопасности Афганистана задержали несколько террористов, готовивших серию взрывов в Джелалабаде

Силы безопасности Афганистана предотвратили серию взрывов в Джелалабаде
Цитата из х/ф «Государственная граница. Красный песок». реж Борис Степанов. 1984. СССР
Сдача оружия

Джелалабад, Афганистан, 28 сентября 2018, 21:41 — REGNUM  Официальные представители властей афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что в результате операции Национального директората безопасности Афганистана было задержано несколько боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали организовать серию терактов в Джелалабаде.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, силы Афганистана взяли штурмом укрытие талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенное в уезде Суркх Род провинции Нангархар. В результате операции было уничтожено десять самодельных взрывных устройств.

Согласно заявлению официальных представителей местных властей, в провинции Нангархар продолжается проведение операций, направленных на задержание других боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вовлеченных в подготовку терактов.

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Зарубежная хроника
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