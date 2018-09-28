Пятница, 28 Сентября 2018 года
22:33:58 МСК

Министр обороны Израиля: Будущее Палестины меня не интересует

Политика

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, комментируя слова президента США о концепции «Два государства для двух народов», заявил, что «будущее Палестины его совершенно не интересует»

Министр обороны Израиля: Будущее Палестины меня не интересует
Иван Шилов © ИА REGNUM
Израиль и Палестина

Нью-Йорк, США, 28 сентября 2018, 20:32 — REGNUM  27 сентября министр обороны Израиля Авигдор Либерман в ответ на слова президента США о концепции «два государства для двух народов» преднамеренно выразил свое безразличие. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, Либерман сказал, что «еврейское государство — это то, что отвечает национальным интересам Израиля», а палестинская проблема его и «вовсе не интересует».

Министр обороны Израиля сделал это заявление на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН за несколько часов до выступлений Биньямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля, и президента государства Палестина Махмуда Аббаса.

Ранее Трамп и Нетаньяху встретились в неофициальной обстановке, во время беседы президент США высказал свое мнение о том, что концепция «два государства для двух народов» — самое оптимальное решение палестино-израильского конфликта.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить