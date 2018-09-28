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Саудовская Аравия требует извинений от Канады за «Банановую республику»

Политика

Министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Адель аль-Джубейр на полях Генеральной Ассамблеи ООН потребовал от властей Канады извинения за нанесенные оскорбления в сторону КСА

Саудовская Аравия требует извинений от Канады за «Банановую республику»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Саудовская Аравия

Нью-Йорк, США, 28 сентября 2018, 21:37 — REGNUM  27 сентября министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия (КСА) Адель аль-Джубейр на полях Генеральной Ассамблеи ООН потребовал от властей Канады извинения за нанесенные его стране оскорбления. Как сообщает арабоязычный новостной канал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, под оскорблением аль-Джубейр подразумевает «твит» министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, в котором она назвала КСА «банановой республикой».

Аль-Джубейр, обращаясь к канадской стороне, заявил: «Банановая республика? Неужели вы считаете, что кто-то сможет такое принять? Вы должны попросить прощение за ваши оскорбительные слова».

Напряженность в двусторонних отношениях между Канадой и КСА нарастала уже давно: так, например, ранее Эр-Рияд высылал канадских дипломатов в ответ на требования Оттавы освободить политзаключенных.

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Зарубежная хроника
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