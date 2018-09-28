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Россия – ключевой и стратегический партнер Таджикистана, – Рахмон

Политика

В Душанбе состоялась встреча Владимира Путина и Эмомали Рахмона

Россия – ключевой и стратегический партнер Таджикистана, – Рахмон
Таджикистан россия (шары)

Душанбе, 28 сентября 2018, 18:48 — REGNUM  Президент России Владимир Путин встретился сегодня, 28 сентября, со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном в Душанбе, где завершилось заседание глав государств-участников СНГ.

«Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан заинтересован в расширении сотрудничества и интеграции с Российской Федерацией и признаёт эту страну в качестве ключевого и стратегического партнёра в международных отношениях»,пишет пресс-служба главы Таджикистана.

Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений в различных сферах. Владимир Путин отметил, что «они развиваются позитивно»:

"В прошлом году рост товарооборота составил около пяти процентов, а в этому году — уже 35 [процентов]. Это очень хороший показатель, и нам, конечно, нужно удержать набранный темп.

Эффективно работает межправкомиссия: с вашей стороны — премьер, с нашей стороны — Первый заместитель Председателя Правительства, и одновременно у нас господин Силуанов ещё и Министр финансов, поэтому в его руках очень много сосредоточено рычагов управления в сфере экономики. Надеюсь, что и это тоже будет помогать развитию наших двусторонних связей.

Я очень рад возможности обменяться с Вами информацией о том, как развиваются наши отношения, и наметить шаги на ближайшую перспективу»,цитирует слова президента его пресс-служба.

Наибольшее внимание Владимир Путин и Эмомали Рахмон уделили вопросам укрепления торгово-экономического сотрудничества, в частности, в таких сферах как энергетика, металлургия, сельское хозяйство, наука и образование.

После встречи Владимир Путин покинул Таджикистан. Эмомали Рахмон лично проводил Международном аэропорту Душанбе «достопочтенного гостя в знак глубокого уважения», пишет пресс-служба президента Таджикистана.

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