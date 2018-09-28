Парламент Швеции приступил к выборам премьера

Стокгольм, , 18:53 — REGNUM Стартовал первый раунд прений в шведском парламенте, риксдаге, в ходе которых руководители партий проводят встречи со спикером парламента. Андреас Норлен был избран в качестве спикера, тальмана, 24 сентября. Теперь его задача — определить кандидатуры на пост премьер-министра. Для этого ему необходимо провести несколько раундов встреч в парламенте, в ходе которых он обсудит с руководителями партий их предложения по дальнейшему управлению государством. 27 сентября Норлен встретился с руководителями всех семи партий, прошедших в риксдаг, однако, как сообщает шведское радио Ekot, ситуация остаётся по-прежнему неясной.

9 сентября, в Швеции прошли парламентские выборы, в ходе которых правящая Социал-демократическая партия набрала рекордно низкое количество голосов, а премьер-министр Стефан Лёвен был отправлен парламентом в отставку. Теперь риксдагу предстоит выбрать нового премьер-министра.