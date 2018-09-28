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Министры иностранных дел Швеции и КНДР встретились в Нью-Йорке

Политика

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём и министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо провели встречу в рамках работы Генеральной ассамблеи ООН

Министры иностранных дел Швеции и КНДР встретились в Нью-Йорке
Иллюстрация: O-stranah.ru
Чучхе. КНДР

Нью-Йорк, США, 28 сентября 2018, 20:25 — REGNUM  27 сентября на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла встреча министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Встреча продолжилась около часа. Главной темой переговоров стало урегулирование отношений между Северной Кореей и США.

Как отмечает шведское радио Ekot, Ли Ён Хо уделил особое внимание роли, которую в предстоящих переговорах между США и КНДР сможет сыграть Совет Безопасности ООН. Вальстрём же продолжает настаивать на построении системы глубокого доверия между сторонами.

Американский и северокорейский лидеры ранее провели встречу в июне. Швеция выступает в качестве посредника в переговорах между странами.

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Зарубежная хроника
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