Министры иностранных дел Швеции и КНДР встретились в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, , 20:25 — REGNUM 27 сентября на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла встреча министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Встреча продолжилась около часа. Главной темой переговоров стало урегулирование отношений между Северной Кореей и США.

Как отмечает шведское радио Ekot, Ли Ён Хо уделил особое внимание роли, которую в предстоящих переговорах между США и КНДР сможет сыграть Совет Безопасности ООН. Вальстрём же продолжает настаивать на построении системы глубокого доверия между сторонами.

Американский и северокорейский лидеры ранее провели встречу в июне. Швеция выступает в качестве посредника в переговорах между странами.