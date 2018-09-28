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Бывший председатель оппозиционной партии Уганды вышел из партии

Политика

Бывший председатель главной оппозиционной партии Уганды Форум за демократические изменения (FDC) Грегори Мугиша Мунту объявил об уходе из партии

Кампала, 28 сентября 2018, 21:30 — REGNUM  Бывший председатель главной оппозиционной партии Уганды Форум за демократические изменения (FDC) Грегори Мугиша Мунту объявил об уходе из партии. По словам Мунту, он пришел к такому решению после проведения совещания членов партии, после которого осознал, что разногласия между ним и нынешним главой партии Патриком Амуриатом не разрешимы.

Градус конфликта внутри партии Форум за демократические изменения достиг наивысшей точки и об этом было публично оглашено после того, как председатель партии Патрик Амуриат решил сменить «партийную верхушку», уволив представителей партии, избранных Мугишей Мунту во времена своего правления.

Мугиша Мунту пришел к выводу, что нужно уходить из партии, побывав в подчинении у Патрика Амуриата.

Также, по информации новостного агентства RFI Kiswahili, вместе с Мунту из партии ушли еще несколько действующих парламентариев.

Пока неизвестно в какую партию вступит бывший председатель FDC. Тем не по некоторым данным, Мунту собирается объединиться с депутатом Боби Уайном и возглавить вместе с ним новое политическое течение.

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Зарубежная хроника
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