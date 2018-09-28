Бывший председатель оппозиционной партии Уганды вышел из партии

Кампала, , 21:30 — REGNUM Бывший председатель главной оппозиционной партии Уганды Форум за демократические изменения (FDC) Грегори Мугиша Мунту объявил об уходе из партии. По словам Мунту, он пришел к такому решению после проведения совещания членов партии, после которого осознал, что разногласия между ним и нынешним главой партии Патриком Амуриатом не разрешимы.

Градус конфликта внутри партии Форум за демократические изменения достиг наивысшей точки и об этом было публично оглашено после того, как председатель партии Патрик Амуриат решил сменить «партийную верхушку», уволив представителей партии, избранных Мугишей Мунту во времена своего правления.

Мугиша Мунту пришел к выводу, что нужно уходить из партии, побывав в подчинении у Патрика Амуриата.

Также, по информации новостного агентства RFI Kiswahili, вместе с Мунту из партии ушли еще несколько действующих парламентариев.

Пока неизвестно в какую партию вступит бывший председатель FDC. Тем не по некоторым данным, Мунту собирается объединиться с депутатом Боби Уайном и возглавить вместе с ним новое политическое течение.