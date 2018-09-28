Петров и Боширов выполняли задание. И это не Скрипали

Валерий Шахов, , 20:05 — REGNUM

Как человек, работавший в прошлом опером и знающий об оперативных мероприятиях не понаслышке, считаю себя в праве произнести реплику касаемо широко обсуждаемых событий в Солсбери. Я бы и молчал дальше, если бы не некие обстоятельства во всей этой истории, которые оценивается, на мой взгляд, ненадлежаще, а именно: дешевая гостиница, в которой невозможно не затеряться, громкая «прожарка кур» (*) и стойкий запах анаши. Кто-то оценивает это как разложение разведки, кто-то иначе, но мне вот не встретилась ни разу трактовка этих обстоятельств как того, чем с очевидностью они являются — хрестоматийным прикрытием оперативного мероприятия, совершаемого именно в этот момент.

Во всех сферах деятельности, во всех профессиях есть действия, не совершать которые невозможно. Они совершаются автоматически, можно сказать на уровне рефлексов. Если П и Б действительно являются агентами некой разведывательной организации, то даже при крайне низком уровне подготовки не совершить действий, которые являются азбучными для этой профессии, они не могли. И именно действиями, которые они совершили и которые задокументированы были, помимо попавших на видеокамеры праздных шатаний по Лондону и Солсбери, те действия в гостинице, о которых рассказывают свидетели. Все остальное, включая «отравление», — это домыслы, а не действия, о которых есть сведения. И совершаться эти действия при той степени их показушности, которая очевидна, П и Б (если они действительно агенты) могли только в качестве прикрытия.

Вот, если на ту карикатуру, которая сейчас нарисована в общественном восприятии, посмотреть под этим углом, то получается просто «картина маслом». П и Б под видом туристов, естественно, прилетают в Лондон для исполнения задания. Что это за задание? Неизвестно, но это не устранение Скрипалей. Задание, например, состоит в личной встрече с неким лицом, с которым не возможен иной способ коммуникации, или еще в чем-то подобном, например, фиксации контакта какого-то лица с кем-то. При этом для выполнения этого задания достаточно только одного разведчика. В обоснование туристической цели поездки П и Б едут в Солсбери, то есть поездки туда сами по себе просто прикрытие. В ночь выполнения задания, обратите внимание на время суток, П и Б показушно демонстрируют «руссо туристо облик аморале» в номере дешевой гостиницы. Сначала П и Б «сидели на трубе» с приглашенной К. Кто с ней был первым, П или Б, неизвестно, но потом то ли П упало, то ли Б пропало, но «жарить кур» (*) остался только один, и этот один тоже выполнял функцию прикрытия, в то время как второй, незаметно покинув гостиницу, выполнял задание. Свидетельница К, пришедшая с двумя и начавшая обкуриваться в присутствии двух, позже обкурилась до отвратного запаха во всей гостинице. При этом в показаниях она наверняка говорит, что их всегда было двое, сначала ее имел один, потом второй.

Вот, собственно, и все. Задание было выполнено, причем по всем канонам оперативного мастерства.

Причем тут Скрипали? Тут информация для размышлений. П и Б ранее неоднократно посещали европейские страны, даже якобы задерживались за подозрительную слежку за каким-то объектом. Вопрос: знала ли после этого чья-то разведка о том, кто эти люди? С учетом того, что журналисты раскопали за короткий период времени, разведка не могла не знать, конечно, знала. Далее, если разведка решила совершить провокацию, то опять же по канонам она должна это сделать так, чтобы все подозрения пали на кого-то конкретного. Кого-то нужно обязательно подставить, для чего этот кто-то должен быть в нужном месте и в нужное время. Разведка знает, что есть некие П и Б, которые посещают европейские страны по определенным поводам. Нужно просто создать повод для появления их в определенном месте в определенный период времени. Эту роль «зазывалы» исполняет «крыса», которая может быть даже не завербованной. Просто ей дали дезинформацию, зная, что по зову этой «крысы» «крысоловы» точно прилетят. Они и прилетели и вполне профессионально исполнили свою функцию, вообще не думая о том, что в Солсбери живет человек по фамилии Скрипаль. Они исполнили ее ночью, под прикрытием темноты и смога от анаши.

Банальности о том, кому было выгодно убийство Скрипалей перед выборами президента РФ, повторять не буду.

Что есть в итоге. Чья-то разведка сработала достаточно профессионально. Провокация с подставой конкретных лиц удалась. Но П и Б тоже сработали профессионально в рамках той цели, которую они достигали. Просто невозможно было просчитать, что был «развод». Оснований так полагать даже не было.

Скрипя сердцем могу признать, что наша разведка тут проиграла, но уверенно, и абсолютно не скрипя ничем, могу сказать, что к убийству Скрипалей она отношения не имеет.

Ну, это я могу признать проигрыш, а руководство страны, конечно, этого сделать не может, поскольку это тоже каноны, но совершенно другие.

Вот пресс-секретарь президента Д. Песков и поставил точку: «Мы не можем по такому чувствительному вопросу, как инцидент со Скрипалями, в качестве визави иметь СМИ».

И я ставлю точку.

(*) — тут слово с корнем курв в нужном падеже (не является нецензурным).