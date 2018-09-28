Пятница, 28 Сентября 2018 года
22:28:54 МСК

Израиль готов возобновить работу КПП на границе с Сирией

Политика

Министр обороны Израиля заявил о готовности страны снова открыть единственное КПП на границе с Сирией

Иерусалим, 28 сентября 2018, 20:43 — REGNUM  27 сентября министр обороны Израиля Авигдор Либерман посетил сирийскую границу, в частности КПП «Кунейтра». Как сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom, глава министерства обороны заявил о готовности Израиля возобновить работу единственного КПП на границе Сирией.

По окончании визита состоялась пресс-конференция, на которой министр обороны ответил на вопросы журналистов. «С самого начала мы говорили, что не собираемся вмешиваться в войну в Сирии. Единственное, что нас волнует — безопасность граждан Израиля», — сообщил Либерман. Министр также подчеркнул, что Израиль не имеет ничего против сотрудничества с миротворческими силами ООН в сфере патрулирования территорий, выразив надежду на то, что «все скоро вернется в свое русло».

Ряд вопросов был посвящен перспективам развития российско-израильских отношений. Министр Либерман заявил, что Израиль высоко ценит отношения с Россией, отметив, что диалог с российским руководством продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить