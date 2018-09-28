Израиль готов возобновить работу КПП на границе с Сирией

Иерусалим, , 20:43 — REGNUM 27 сентября министр обороны Израиля Авигдор Либерман посетил сирийскую границу, в частности КПП «Кунейтра». Как сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom, глава министерства обороны заявил о готовности Израиля возобновить работу единственного КПП на границе Сирией.

По окончании визита состоялась пресс-конференция, на которой министр обороны ответил на вопросы журналистов. «С самого начала мы говорили, что не собираемся вмешиваться в войну в Сирии. Единственное, что нас волнует — безопасность граждан Израиля», — сообщил Либерман. Министр также подчеркнул, что Израиль не имеет ничего против сотрудничества с миротворческими силами ООН в сфере патрулирования территорий, выразив надежду на то, что «все скоро вернется в свое русло».

Ряд вопросов был посвящен перспективам развития российско-израильских отношений. Министр Либерман заявил, что Израиль высоко ценит отношения с Россией, отметив, что диалог с российским руководством продолжается.