Мун Чжэ Ин уверен — Ким Чен Ын сдержит обещание завершить денуклеариазацию

Нью-Йорк, США, , 20:35 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын молодой, но заслуживающий доверия руководитель, который сдержит своё обещание завершить процесс ядерного разоружения, — заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Соответствующее заявление было сделано в интервью американскому телеканалу FOX, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Мун Чжэ Ин признал факт, что многие скептически относятся к словам Ким Чен Ына, однако заверил, что последнее достигнутое соглашение по своему характеру совершенно иное. Ранее договоренности заключались в рамках многосторонних переговоров рабочих групп, а сейчас — на высшем уровне — в этом президент Мун видит повод для оптимизма.

Руководитель КНДР Ким Чен Ын согласился на полную денуклеаризацию по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли 12 июня в Сингапуре. 18−20 сентября в Пхеньяне прошёл третий саммит глав Южной и Северной Кореи, на котором обе стороны подтвердили стремление к ядерному разоружению и установлению мира на полуострове.