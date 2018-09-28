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КНР поддержала идею подписания мирного договора по итогам Корейской войны

Политика

Соответствующее заявление было сделано по итогам переговоров министров иностранных дел Китая и Республики Корея

КНР поддержала идею подписания мирного договора по итогам Корейской войны
(stephan). flickr.com
Северная Корея

Нью-Йорк, США, 28 сентября 2018, 20:52 — REGNUM  27 сентября в Нью-Йорке провели переговоры министры иностранных дел Республики Корея и Китая, на которых китайская сторона выразила поддержку стремлению двух корейских государств заключить мирный договор, который официально завершил бы Корейскую войну.

Со стороны Южной Кореи в переговорах участвовала министр Кан Гён Хва, со стороны КНР — Ван И, сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap.

Кроме того, Ван И высоко оценил налаживание отношений между КНДР и Республикой Корея, а также развитие диалога между КНДР и США.

По окончании Корейской войны в 1953 году было подписано соглашение о перемирии с участием официально вовлеченных сторон, однако мирный договор не заключен до сих пор, и поэтому война на полуострове формально до сих пор не окончена.

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Зарубежная хроника
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